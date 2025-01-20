Корейські компанії запатентували дешевшу технологію укладання асфальту в Україні

Корейські компанії запропонували нову для України технологію укладання асфальту, яку вже запатентували в країні.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення.

Голова Агентства Сергій Сухомлин обговорив співпрацю у дорожній галузі з представниками POSCO International Corporation і компанії SG.

POSCO — найбільша сталеливарна компанія Південної Кореї. Вона оголосила про свою зацікавленість у відбудові України ще в 2023 році.

"У Республіці Корея така технологія працює вже 10 років. І довела свою ефективність за цей період. Менше шуму, менше пилу на дорогах, мінімум пошкоджень покриття. А ще — це набагато дешевше. Агентство відновлення зацікавлене у такій співпраці", — сказав Сухомлин.

За цією технологією замінюють лише верхній шар покриття, використовуючи шлаки замість щебеню.

Компанія SG проводить необхідні обрахунки і готується до сертифікації формули.

Після завершення цих етапів планують пробне вкладання покриття за корейською технологією на ділянці однієї з українських доріг. В Агентстві сподіваються, що це відбудеться вже навесні.