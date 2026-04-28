У "Дії" доступна нова облігація "Білогірськ": яка вартість та дохідність
У "Дії" стала доступною військова облігація "Білогірськ" вартістю 1040 грн із виплатою 21 липня 2027 року та ставкою 15,5% річних.
Про це повідомляє пресслужба платформи.
"Кошти від облігацій спрямовуються на потреби оборони: техніку, боєприпаси, забезпечення військових. Водночас вони підтримують економіку країни — фінансують зарплати лікарям і вчителям, пенсії та соціальні виплати", – поінформували в "Дії".
Як придбати облігації в "Дії":
- відкрийте застосунок Дія
- на головному екрані оберіть Військові облігації
- виберіть облігацію, партнера та кількість
- підпишіть і оплатіть
За даними платформи, українці вже придбали понад 25,2 млн військових облігацій через "Дію". Це понад 26,1 млрд грн прямої допомоги для Сил оборони.
