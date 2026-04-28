У "Дії" доступна нова облігація "Білогірськ": яка вартість та дохідність

У "Дії" стала доступною військова облігація "Білогірськ" вартістю 1040 грн із виплатою 21 липня 2027 року та ставкою 15,5% річних.

Про це повідомляє пресслужба платформи.

"Кошти від облігацій спрямовуються на потреби оборони: техніку, боєприпаси, забезпечення військових. Водночас вони підтримують економіку країни — фінансують зарплати лікарям і вчителям, пенсії та соціальні виплати", – поінформували в "Дії".

Як придбати облігації в "Дії":

відкрийте застосунок Дія

на головному екрані оберіть Військові облігації

виберіть облігацію, партнера та кількість

підпишіть і оплатіть

За даними платформи, українці вже придбали понад 25,2 млн військових облігацій через "Дію". Це понад 26,1 млрд грн прямої допомоги для Сил оборони.

Нагадаємо:

У застосунку "Дія" стала доступною військова облігація "Амвросіївка" з дохідністю від 16,9% річних та виплатою 16 грудня 2026 року.

В застосунок "Дія" додали нову військову облігацію "Феодосія" з виплатою 24 березня 2027 року та ставкою 15,5% річних.