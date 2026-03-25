Штрафи за паркування в "Дії": сервіс запустили у 7 містах

У семи містах України почав працювати новий сервіс: штрафи за неправильне паркування з реєстру автоматично передаються на онлайн-сервіс державних послуг "Дія".

Про це інформує портал "Дія".

"Відтепер "Дія" сама підтягне штрафи з реєстру та одразу сповістить у застосунку. Оновіть Дію й перевірте, чи все ок із паркуванням", – говориться у повідомленні.

Сервіс вже працює у Львові, Житомирі, Хмельницькому, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці, згодом додадуть й інші міста.

За наявності цифрового посвідчення водія або техпаспорту — нічого налаштовувати не потрібно: якщо з'явиться штраф — "Дія" одразу покаже його.

Водій зможе побачити деталі порушення та суму та оплатити його просто в застосунку.

"Менше паперів — більше контролю, оплачуйте штрафи в декілька кліків через застосунок", – зазначено у повідомленні.

Послуга реалізується спільно з Міністерством внутрішніх справ України та державним підприємством "ІНФОТЕХ".

