В Україні кількість боргів за несплачені штрафи за порушення ПДР побільшало у 2,5 раза

За перше півріччя 2025 року у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 375 810 боргів за несплату штрафів за порушення ПДР.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що це менше, ніж торік, але все ще на третину більше, ніж у 2023. У порівнянні до періоду до початку повномасштабної війни боргів та порушень побільшало найбільш істотно, аж у 2,5 раза.

Опендатабот підкреслює, що від початку повномасштабної війни не тільки побільшало несплачених штрафів, але й змінився гендерний розподіл водіїв — як кількісно, так й відсотково.

Частка жінок, заборгувавших вчасно сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, росте рік до року. Якщо за перше півріччя 2021 року на жінок припадало лише 8% проваджень, то цьогоріч це вже 21%, йдеться в дослідженні.

Йдеться, що найчастіше в Україні порушують та не сплачують чоловіки років — на них припадає 41% усіх проваджень.

Серед регіонів за порушеннями ПДР лідирує столиця — 12% або 43 654 провадження. Наслідують Дніпропетровщина — 36 879 або 10% та Одещина 29 502 або 8%, повідомляє Опендатабот.

