Усі розділи
Mercedes-Benz продав автосалони великому канадському холдингу

Віктор Волокіта — 13 травня, 19:20
Mercedes-Benz продав усі свої автосалони в Берліні канадському бізнесмену Кулдіпу Біллану, який очолює одну з найбільших у світі приватних компаній з роздрібної торгівлі автомобілями Global Auto Holdings.

Про це повідомляє Укравтопром.

Загалом Global Auto Holdings придбав 82 філій Mercedes-Benz по всій Німеччині.

Причиною стала програма реорганізації "Продажі майбутнього, в рамках якої німецький автовиробник відмовляється від традиційної роздрібної торгівлі на користь єдиного централізованого управління та впровадження цифрових каналів збуту.

Global Auto Holdings Limited базується в Канаді. Компанія володіє та керує великою мережею автосалонів (понад 170) у Північній Америці, Великобританії, Ірландії та Швеції.

Світові гравці на ринку автомобілів, такі як Honda, Ford, Mercedes-Benz та ще 9 брендів, скорочують плани з виробництва електрокарів і повертаються до постачання бензинових та гібридних авто.

