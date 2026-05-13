Mercedes-Benz продав автосалони великому канадському холдингу

Mercedes-Benz продав усі свої автосалони в Берліні канадському бізнесмену Кулдіпу Біллану, який очолює одну з найбільших у світі приватних компаній з роздрібної торгівлі автомобілями Global Auto Holdings.

Загалом Global Auto Holdings придбав 82 філій Mercedes-Benz по всій Німеччині.

Причиною стала програма реорганізації "Продажі майбутнього, в рамках якої німецький автовиробник відмовляється від традиційної роздрібної торгівлі на користь єдиного централізованого управління та впровадження цифрових каналів збуту.

Global Auto Holdings Limited базується в Канаді. Компанія володіє та керує великою мережею автосалонів (понад 170) у Північній Америці, Великобританії, Ірландії та Швеції.

