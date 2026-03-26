Оператора лотерей "Патріот" позбавили ліцензії

Державне агентство PlayCity анулювало ліцензію оператора лотерей "Патріот".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що під час ліцензування операторів лотерей та організаторів азартних ігор щоразу залучаються правоохоронні органи для комплексної перевірки компаній та їхніх зв'язків.

"У випадку з "Патріот" саме інформація, передана ДБР до PlayCity, стала підставою для анулювання ліцензії. Рішення реалізували у зв'язку з невідповідністю кінцевого бенефіціарного власника законодавчим вимогам", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Наприкінці січня державне агентство PlayCity завершило конкурс на отримання ліцензій для операторів державних лотерей, за результатами якого переможцями визначили три компанії - "МСЛ", "Патріот", "Українська національна лотерея".