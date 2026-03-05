PlayCity оштрафувало організатора азартних ігор на 4 мільйони

Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оштрафувало організатора азартних ігор ТОВ "Слотс Ю.ЕЙ" на загальну суму 4,32 млн грн за порушення ліцензійних умов.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що за результатами перевірки діяльності компанії установлено низку порушень.

Частину з цих порушень було виправлено під час проведення перевірки. Щодо інших, то PlayCity видало розпорядження організатору для їх усунення.

Компанією "Слотс Ю.Ей" (онлайн казино 777 та SLOTOKING, що змінювало назву на Betking) володіє Павло Журило.

Нагадаємо:

PlayCity у кінці 2025 року оштрафувало цю компанію на 400 тис. грн за несвоєчасне надання відповіді на запит регулятора.