В Україні запрацює Реєстр залежних від азартних ігор: PlayCity оголосило тендер
Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх.
Про це повідомила пресслужба агентства.
Серед ключових змін:
- особистий кабінет громадянина для подання заяви про самообмеження;
- інтеграція з порталом Дія та онлайн-системами організаторів азартних ігор;
- покращений захист персональних даних.
"Нашою метою є сучасніша система, безпечна та доступна для людей, які хочуть убезпечити себе або близьких від ігрової залежності", - йдеться в повідомленні.
Очікувана вартість цієї закупівлі становить до 1,78 млн грн. Кінцевий строк подання пропозицій – 26 жовтня 2025 року.
Реєстр мають оновити до 15 грудня цього року.
