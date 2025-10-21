В Україні запрацює Реєстр залежних від азартних ігор: PlayCity оголосило тендер

Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх.

Про це повідомила пресслужба агентства.

Серед ключових змін:

особистий кабінет громадянина для подання заяви про самообмеження;

інтеграція з порталом Дія та онлайн-системами організаторів азартних ігор;

покращений захист персональних даних.

"Нашою метою є сучасніша система, безпечна та доступна для людей, які хочуть убезпечити себе або близьких від ігрової залежності", - йдеться в повідомленні.

Очікувана вартість цієї закупівлі становить до 1,78 млн грн. Кінцевий строк подання пропозицій – 26 жовтня 2025 року.

Реєстр мають оновити до 15 грудня цього року.

Нагадаємо:

ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології" стало переможцем відкритого тендеру на створення Держсистеми онлайн-моніторингу ринку азартних ігор в Україні.