Ощадбанк тимчасово зупинив роботу електронних сервісів: є підозра на хакерську атаку

9 березня близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені.

Про це повідомляє пресслужба установи.

"Триває технічна перевірка всіх систем. Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі", – поінформували в банку.

Нагадаємо:

В ніч з 5 на 6 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників Ощадбанку, і викрала гроші та цінності.

Ввечері 6 березня стало відомо, що Угорщина передала Україні на кордоні 7 затриманих інкасаторів.

Сімох співробітників українського Ощадбанку, яких затримували в Угорщині, формально не обвинувачували у злочині. Їх допитали як свідків у розслідуванні щодо відмивання коштів.