Інтернет-магазин НБУ відновив свою роботу після кібератаки

Альона Кириченко — 7 березня, 15:10
НБУ

З 6 березня роботу інтернет-магазину нумізматичної продукції Національного банку відновлено.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Йдеться, що компанія-підрядник провела роботу з аналізу кібератаки та посилення безпеки ресурсу.

"Інтернет-магазин працює у штатному режимі. Інформація про початок наступної реалізації нумізматичної продукції буде опублікована на його сайті додатково, стежте за оновленнями", – повідомляє НБУ.

Нагадаємо:

19 лютого стало відомо, що інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України тимчасово недоступний унаслідок кібератаки на компанію-підрядника.

