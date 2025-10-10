Попри атаку РФ на енергетику банківська система працює стабільно – НБУ

Попри чергову масовану атаку ворога на енергетику України в цілому банківська система функціонує стабільно як у найбільш постраждалих регіонах, так і по країні загалом.

Про це інформує Національний банк України.

Зокрема, здійснюються безготівкові розрахунки, функціонують мобільні застосунки банків, мережі банкоматів і POS-терміналів.

Як зазначає НБУ, об’єднана мережа банківських відділень POWER BANKING забезпечена альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом. Наразі це майже 2400 відділень у понад 370 населених пунктах України – фактично кожне друге банківське відділення в країні.

Тож, попри екстрені відключення електроживлення, громадяни мають доступ до своїх коштів та можуть і далі отримувати банківські послуги, наголошує НБУ.

Нацбанк також працює в штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи НБУ. Забезпечена постійна комунікація з банками щодо роботи мережі POWER BANKING, а також безперебійного функціонування платіжної та фінансової інфраструктури.

За інформацією НБУ, проблеми виникли лише в одного великого банку через збій у партнерській онлайн-інфраструктурі. Водночас команда цього банку вже вирішує це питання.

Нагадаємо:

Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Державний "Сенс Банк" повідомив, що в результаті нічної атаки ворога на Київ постраждала онлайн-інфраструктура одного з його партнерів, що призвело до збоїв у роботі банку.