У березні в Україні стало на дві небанківські фінустанови менше – НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні зменшилася на дві установи – до 759, у той час, як кількість банків, що мають ліцензію, не змінилася – 60 банків.

Про це повідомляє Національний банк України.

"У березні за ініціативою заявника анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям, ще двом фінансовим компаніям ліцензії анулювали примусово", – говориться у повідомленні.

Також регулятор змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг одній фінансовій компанії.

Із реєстрів виключено п'ять небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника виключено одного страхового брокера.

Примусово з реєстрів виключено чотири фінансові компанії. Також до реєстрів включені троє страхових брокерів.

Станом на 01 квітня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало 399 фінансових компаній (було 403), 47 страховиків non-life (кількість не змінилася), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом.

А також 100 ломбардів, 81 кредитна спілка, один лізингодавець, 73 колекторські компанії (кількість не змінилася) та 47 страхових брокерів (було 45).

Кількість банківських груп (15) не змінилася, кількість небанківських фінансових груп у березні зменшилася на одну (39).

На платіжному ринку діє 13 платіжних систем (було 14), створених резидентами, ураховуючи державні та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ, 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, один банк – емітент електронних грошей та один оператор поштового зв'язку.

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 69 комерційних агентів, 32 технологічні оператори платіжних послуг та чотири надавачі нефінансових платіжних послуг.

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Мотор-Банк".

Національний банк України відкликав ліцензію ТОВ "ФК "Ліберті фінанс" на кредитування коштами та банківськими металами, а також на проведення готівкових валютних операцій.