НБУ ухвалив рішення про ліквідацію АТ "Мотор-Банк"

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Мотор-Банк".

Про це йдеться у повідомленні на сайті регулятора.

Рішення про ліквідацію Мотор-Банку ухвалено за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 6 квітня 2026 року.

Регулятор нагадує, що 19 лютого 2026 року відніс АТ "Мотор-Банк" до категорії неплатоспроможних.

Причиною стало невиконання письмової вимоги регулятора щодо подання доопрацьованого плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку після віднесення установи до категорії проблемних.

Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома АТ "Мотор-Банк" та може бути оскаржене протягом трьох місяців із дня його оприлюднення до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Раніше повідомлялося, що Мотор-банк буде ліквідований, а всі його активи та зобов'язання перейдуть до "Асвіо банку".

19 лютого Нацбанк визнав Мотор-банк неплатоспроможним.

