У "Сенс Банку" стався масштабний збій після атаки РФ: роботу відновлюють
Державний "Сенс Банк" повідомив, що в результаті нічної атаки ворога на Київ постраждала онлайн-інфраструктура одного з його партнерів, що призвело до збоїв у роботі банку.
Про це йдеться у Фейсбуці фінустанови 10 жовтня.
"Сервіси банку поступово відновлюють роботу. Наразі більшість послуг уже доступні, і команда продовжує працювати над повною стабілізацією систем", - запевнили в банку.
Як повідомлялося, 10 жовтня клієнти скаржилися на збої у роботі застосунку та розрахунках картками "Сенс Банку".
Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк Україна") 21 липня 2023 року.
Нагадаємо:
Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.