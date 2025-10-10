У "Сенс Банку" стався масштабний збій після атаки РФ: роботу відновлюють

Державний "Сенс Банк" повідомив, що в результаті нічної атаки ворога на Київ постраждала онлайн-інфраструктура одного з його партнерів, що призвело до збоїв у роботі банку.

Про це йдеться у Фейсбуці фінустанови 10 жовтня.

"Сервіси банку поступово відновлюють роботу. Наразі більшість послуг уже доступні, і команда продовжує працювати над повною стабілізацією систем", - запевнили в банку.

Як повідомлялося, 10 жовтня клієнти скаржилися на збої у роботі застосунку та розрахунках картками "Сенс Банку".

Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк Україна") 21 липня 2023 року.

Нагадаємо:

Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.