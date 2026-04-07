Україна втратила частину валютних резервів: у НБУ розповіли, скільки саме

Міжнародні резерви України cтаном на 1 квітня 2026 року становили близько 52 млрд дол. – у березні вони зменшилися на 5% порівняно з минулим місяцем.

Про це повідомляє Національний банк.

Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.

Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями Нацбанку та борговими виплатами України в іноземній валюті. Надходження від міжнародних партнерів та розміщення валютних облігацій лише частково компенсували ці витрати

.Відповідно до балансових даних НБУ в березні продав на валютному ринку 4,77 млрд дол.

Водночас на урядові рахунки в Нацбанку валютні в березні надійшло 3,05 млрд дол., 50,5 млн з яких – від розміщення валютних облігацій.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 123,3 млн дол. Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 260 млн дол.

Укріплення курсу долара та падіння ціни золота призвело до зниження вартості фінансових інструментів на 656,2 млн дол.

Нагадаємо:

У лютому валютні резерви також зменшилися на 5% – до 54,75 млрд дол.

До цього міжнародні резерви України три місяці поспіль оновлювали історичний максимум: 54,75 млрд дол. на початку грудня, 57,29 млрд на початку січня та 57,7 млрд у лютому.