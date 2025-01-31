В Україні відновили комплексну послугу "єМалятко"

Міністерство юстиції України, держпідприємство "Національні інформаційні системи", Міністерство цифрової трансформації та платформа "Дія" відновили роботу комплексної послуги "єМалятко".

Про повідомляють пресслужба Мін’юсту та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Батьки новонароджених знову можуть подавати заяви через заклади охорони здоров’я, центри надання адміністративних послуг, ДРАЦС чи за допомогою сервісу Дії", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

"Найзручніша у світі можливість отримати перші документи дитини знову працює на порталі "Дія", – зазначив Федоров.

Завдяки "єМалятку" молоді батьки отримують дев’ять найважливіших послуг за однією заявою:

замовлення свідоцтва про народження;

присвоєння дитині УНЗР;

оформлення допомоги при народженні;

допомога на дитину з багатодітної сім’ї;

присвоєння дитині РНОКПП (картка платника податків);

грошова компенсація за пакунок малюка;

внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів;

визначення належності дитини до громадянства України;

внесення даних про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру.

Для оформлення "єМалятка" у "Дії" батькам необхідно підготувати лише номер медичного висновку або судового рішення про встановлення факту народження дитини.

У Мін’юсті уточнили, що попри кібератаку та тимчасову недоступність реєстру працівники відділів ДРАЦС продовжували реєструвати народження дітей за стандартною процедурою.

Нагадаємо:

19 грудня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Їхню роботу тимчасово зупинено.

Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку РФ. І пообіцяло відносити непрацюючі найближчим часом.