В Украине возобновили комплексную услугу "еМалятко"
Министерство юстиции Украины, госпредприятие "Национальные информационные системы", Министерство цифровой трансформации и платформа "Дія" возобновили работу комплексной услуги "еМалятко".
Об этом сообщают прессслужба Минюста и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Родители новорожденных снова могут подавать заявления через учреждения здравоохранения, центры предоставления административных услуг, ГРАГС или с помощью сервиса Дії", - указывается в сообщении в телеграмм-канале.
"Самая удобная в мире возможность получить первые документы ребенка снова работает на портале "Дія", - отметил Федоров.
Благодаря "еМалятку" молодые родители получают девять важнейших услуг по одному заявлению:
- заказ свидетельства о рождении;
- присвоение ребенку УНЗР;
- оформление пособия при рождении;
- помощь на ребенка из многодетной семьи;
- присвоение ребенку РНУКПП (карточка налогоплательщика);
- денежная компенсация за пакет малыша;
- внесение информации о ребенке в Реестр пациентов;
- определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
- внесение данных о ребенке в Единый государственный демографический реестр.
Для оформления "еМалятки" в "Дії" родителям необходимо подготовить лишь номер медицинского заключения или судебного решения об установлении факта рождения ребенка.
В Минюсте уточнили, что несмотря на кибератаку и временную недоступность реестра работники отделов ГРАГС продолжали регистрировать рождение детей по стандартной процедуре.
Напомним:
19 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что РФ осуществила кибератаку на государственные реестры, которые находятся в компетенции Минюста. Их работа временно остановлена.
Министерство юстиции 10 января восстановило работу всех основных сервисов портала ЕГР после масштабной кибератаки со стороны РФ. И пообещало отнести неработающие в ближайшее время..