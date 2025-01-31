В Украине возобновили комплексную услугу "еМалятко"

Министерство юстиции Украины, госпредприятие "Национальные информационные системы", Министерство цифровой трансформации и платформа "Дія" возобновили работу комплексной услуги "еМалятко".

Об этом сообщают прессслужба Минюста и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Родители новорожденных снова могут подавать заявления через учреждения здравоохранения, центры предоставления административных услуг, ГРАГС или с помощью сервиса Дії", - указывается в сообщении в телеграмм-канале.

"Самая удобная в мире возможность получить первые документы ребенка снова работает на портале "Дія", - отметил Федоров.

Благодаря "еМалятку" молодые родители получают девять важнейших услуг по одному заявлению:

заказ свидетельства о рождении;

присвоение ребенку УНЗР;

оформление пособия при рождении;

помощь на ребенка из многодетной семьи;

присвоение ребенку РНУКПП (карточка налогоплательщика);

денежная компенсация за пакет малыша;

внесение информации о ребенке в Реестр пациентов;

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

внесение данных о ребенке в Единый государственный демографический реестр.

Для оформления "еМалятки" в "Дії" родителям необходимо подготовить лишь номер медицинского заключения или судебного решения об установлении факта рождения ребенка.

В Минюсте уточнили, что несмотря на кибератаку и временную недоступность реестра работники отделов ГРАГС продолжали регистрировать рождение детей по стандартной процедуре.

Напомним:

19 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что РФ осуществила кибератаку на государственные реестры, которые находятся в компетенции Минюста. Их работа временно остановлена.

Министерство юстиции 10 января восстановило работу всех основных сервисов портала ЕГР после масштабной кибератаки со стороны РФ. И пообещало отнести неработающие в ближайшее время..