98% українців отримають якісний мобільний зв’язок: Мінцифри назвало дату

Уряд ухвалив першу за часів незалежності стратегію розвитку електронних комунікацій.

Про це повідомляє Мінцифри.

До 2030 року країна має отримати якісний зв’язок навіть у найвіддаленіших селах, впровадити 5G, гігабітний інтернет та приєднатися до роумінгової зони ЄС.

Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року. Документ передбачає комплекс заходів для повного відновлення мереж зв’язку, запуску 5G та розвитку цифрових послуг для населення.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, ключовими цілями стратегії є:

відновлення 100% пошкоджених мобільних та фіксованих мереж у регіонах;

забезпечення 75% домогосподарств та 99% об’єктів соціальної інфраструктури фіксованим гігабітним інтернетом;

надання 98% населення якісного мобільного зв’язку зі швидкістю не менше 90 Мбіт/с;

гармонізація українського законодавства з європейським та приєднання до єдиної роумінгової зони з ЄС.

Окрема увага в документі приділена інноваціям — 5G, інтернету речей (IoT) та онлайн-освіті, які мають стати драйверами цифрової трансформації та економічного зростання.

Очікується, що реалізація стратегії дозволить створити додатково 56 мільярдів валового внутрішнього продукту. Це має зміцнити бюджет країни та сприяти економічному відновленню в післявоєнний період.

У Мінцифрі наголошують, що стабільний зв’язок має бути доступним у будь-яких умовах — на лінії фронту, трасі чи у найвіддаленішому селі.

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Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває шлях до спільного роумінгу з Європейським Союзом.