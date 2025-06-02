Єдина зона роумінгу: Україна зробила крок до мобільного зв'язку у ЄС без доплат

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває шлях до спільного роумінгу з Європейським Союзом.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що завдяки спільному роумінгу українці зможуть користуватися мобільним зв’язком і інтернетом у 27 країнах ЄС за тими ж тарифами, що й вдома - без додаткових зборів.

Така ж вигода буде і для європейців, які приїжджають до України.

Тепер залишається дочекатися схвалення від європейської сторони щодо офіційного вступу до політики Roam Like at Home.

Нагадаємо:

Верховна Рада 15 квітня ухвалила законопроєкт №12150 (щодо імплементації норм законодавства ЄС з питань електронних комунікацій), який відкриває Україні можливість приєднатися до єдиної зони роумінгу з ЄC.

У липні 2024 року Європейська комісія продовжила ще на 12 місяців добровільну угоду про роумінг між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка має на меті забезпечити біженцям з України можливість залишатися на зв'язку.