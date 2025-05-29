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Україна вперше застосувала дрон-носій з ШІ: у 500 разів дешевше ракети

Віктор Волокіта — 29 травня, 16:46
Україна вперше застосувала дрон-носій з ШІ: у 500 разів дешевше ракети
Фото: скриншот Мінцифри

Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі: від ворожих літаків до ППО та об’єктів критичної інфраструктури.

За дистанції до 100 км дрон може повертатися для повторного використання.

Вартість однієї місії становить $10 000, що у 300-500 разів дешевше за запуск ракети.

Система SmartPilot працює без GPS, використовуючи візуально-інерційну навігацію з камерами, а LIDAR підвищує точність.

Штучний інтелект самостійно визначає та обирає цілі.

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виробництво

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