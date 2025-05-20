В Україні хочуть звільнити від мит оптоволокно для виробництва дронів

Народні депутати розробили законопроєкти щодо звільнення від оподаткування митними платежами оптоволокна, що ввозиться для виробництва безпілотників.

Про це повідомив голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев.

За його словами, для цього пропонується внести зміни до Митного і Податкового кодексів.

За даними Гетманцева, ухвалення цих проєктів сприятиме:

зменшенню собівартості безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для управління та передавання відеосигналу або інших виробів оборонного призначення із використанням оптичного кабелю;

оперативному забезпеченню Сил оборони України сучасними технічними засобами.

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