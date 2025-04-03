Україна отримала від Польщі нові термінали Starlink

Україна отримала від Польщі чергову партію у 5 тисяч терміналів Starlink.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ще 5 тисяч терміналів Starlink отримали від Польщі. Термінали забезпечать безперебійний зв’язок у місцях, де він найбільше потрібен - лікарнях, школах, на об’єктах критичної інфраструктури", - повідомив Федоров.

Зазначається, що завдяки співпраці Мінцифри з міжнародними партнерами й донорами Україна вже отримала понад 50+ тисяч терміналів Starlink, з них найбільше 29,5 тис. - від Польщі.

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Нагадаємо:

Віцепремʼєр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що не вважає можливим відключення в Україні терміналів супутникового звʼязку Starlink, які оплачує польська сторона.

Раніше польські ЗМІ із посиланням на Міністерство цифрових технологій Польщі повідомили, що вартість передплати України на супутниковий інтернет Starlink, оплачуваної з польського бюджету у 2025 році, перевищить $20 млн.

У 2022-2024 роках на Starlinks для України було витрачено майже 323 млн злотих (приблизно $84 млн) як на термінали, так і на їхню передплату, яку необхідно оплачувати щомісяця.