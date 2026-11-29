Українська правда

Іран використовував систему супутникового зв'язку Starlink Ілона Маска для ведення військової кампанії проти американських сил на Близькому Сході. Після виявлення випадків несанкціонованого використання системи в компанії звільнили щонайменше двох керівників.

Джерело: The Washington Post із посиланням на обізнані джерела

Деталі: Йдеться про події на початку березня, коли США та Ізраїль розпочали бомбардування Ірану. У відповідь Тегеран завдавав ударів балістичними ракетами та безпілотниками по американських військових базах на Близькому Сході.

За словами джерел видання, Маск був розлючений, коли дізнався про два випадки несанкціонованого використання його супутникового інтернет-сервісу.

Команда Маска дійшла висновку, що Іран використовував Starlink для ведення військової кампанії проти американських військ. Інформацію про використання Іраном цієї системи для підтримки військових операцій виданню підтвердили чотири обізнані джерела.

Крім того, Маск дізнався, що американські військові використовували військову версію Starlink – Starshield – для ударних безпілотників, оплачуючи дешевший тариф, призначений лише для наземних операцій.

За словами одного з джерел, до кінця того тижня через ці випадки звільнили щонайменше двох керівників компанії.

Як пише WP, у секретному звіті, представленому влітку міністру оборони США Піту Гегсету, йшлося про використання Іраном Starlink для управління військами та проведення операцій з ударними безпілотниками.

У Пентагоні заявили, що їм невідомо про існування такого звіту. SpaceX та Маск не відповіли на неодноразові запити видання щодо коментарів.