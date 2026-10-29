Литва висунула звинувачення підозрюваним у спробі підпалу станції Starlink

Литва звинуватила двох у підпалі станції Starlink

Литва висунула двом підозрюваним звинувачення у злочинах, пов'язаних із тероризмом, у зв'язку зі спробою підпалу базової станції Starlink, повідомила у четвер Генеральна прокуратура.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше Литва заявляла, що розглядає спробу підпалу базової станції Starlink компанії SpaceX, що сталася 18 жовтня, як пов'язаний з Росією акт саботажу, спрямований на підрив військового потенціалу України. Москва раніше заявляла, що такі звинувачення є безпідставними.

Прокурори зазначили, що підозрювані, які проживають у Німеччині, раніше були затримані там на прохання Болгарії в рамках окремого розслідування щодо підпалу, спрямованого проти інфраструктури Starlink.

Один із підозрюваних має турецьке та німецьке громадянство, а інший — подвійне сербсько-німецьке громадянство, повідомили прокурори.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить з власником SpaceX Ілоном Маском, якщо в України є проблеми зі зв'язком Starlink.