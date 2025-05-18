В июне Минцифры запустит ИИ-агента на портале "Дія"

Министерство цифровой трансформации планирует в июне этого года запустить в бета-версию ИИ-агента на портале "Дія", который будет работать как чат-бот на основе большой языковой модели, отвечая на вопросы граждан в формате живого диалога.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время конференции DOU Day.

Интеграция технологий искусственного интеллекта является частью большего плана министерства превратить приложение "Дія" в полноценного ИИ-агента. По словам Федорова, уже с июня пользователи смогут не только задавать вопросы, например, где найти ближайший ЦПАУ или какую справку подготовить для пересечения границы, но и заказывать услуги обычным текстовым запросом.

"Достаточно будет просто написать: "пришли мне справку о доходах за 2023 год",- и ИИ автоматически найдет нужную информацию в реестре и отправит документ", - пояснил министр.

Отдельно он отметил, что ИИ поможет упростить даже сложные бюрократические процессы, в частности оформление компенсаций за разрушенное имущество. В будущем для этого достаточно будет написать в чате, что дом поврежден в результате обстрела, и система поэтапно проведет пользователя через процесс: запросит фото, сформирует заявление, проверит информацию в реестрах и отправит ее в соответствующую комиссию.

Также Федоров добавил, что в перспективе голосовой доступ к государственным услугам станет нормой, а классические интерфейсы - постепенно уйдут в прошлое.

Напомним:

В китне 2025 года на портале "Дія" запустили в бета-режиме новую услугу замены свидетельства о регистрации транспортного средства.