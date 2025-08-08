У "Дії" обрали 9 активістів-антикорупціонерів, які контролюватимуть PlayCity

У застосунку "Дія" вперше через відкрите опитування обрали громадських активістів, які увійдуть до складу Антикорупційної експертної групи при держагентстві з регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Участь в опитуванні у Дії взяли 57 176 українців та українок. За його результати до Антикорупційної експертної групи увійшли:

Анастасія Шевченко — "Антикорупційна сокира" (13,45%)

Михайло Аксьонов — "Антикорупційна сокира" (11,63%)

Ганна Башняк — "Офіс ефективного регулювання" (10,44%)

Світлана Сліпченко — "Д7 ФАУНДЕЙШН" (9,88%)

Олексій Дорогань — "Офіс ефективного регулювання" (9,28%)

Олександр Нойнець — "Антикорупційна сокира" (8,18%)

Дмитро Шатровський — "Центр суспільного контролю" (7,53%)

Тарас Котов — "Центр суспільного контролю" (7,01%)

Василь Чижмарь — "Центр суспільного контролю" (6,55%)

У Мінцифри уточнили, що обрані громадські активісти не входитимуть до команди PlayCity, але будуть незалежно стежити за прозорістю в ухваленні рішень, наглядати за діяльністю держагентства та представляти інтереси суспільства в реформі сфери грального бізнесу.

Українці обирали з-поміж 21 кандидата від громадських організацій, які займаються запобіганням і протидією корупції, боротьбою з ігровою залежністю, протидією нелегальному гральному бізнесу. Далі активісти оберуть голову.

З ключових завдань групи — формувати пропозиції щодо змін у регулюванні грального ринку та брати участь у перевірках діяльності організаторів азартних ігор та лотерей.

"Щороку державний бюджет втрачає до 10 млрд грн через тіньовий ринок азартних ігор та лотерей. Вивести сферу грального бізнесу з тіні — одне з головних завдань PlayCity", - додали в міністерстві.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів цьогоріч створив державне агентство "ПлейСіті", яке замінило ліквідовану Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).