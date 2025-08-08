В "Дії" выбрали 9 активистов-антикоррупционеров, которые будут контролировать PlayCity

В приложении "Дія" впервые через открытый опрос выбрали общественных активистов, которые войдут в состав Антикоррупционной экспертной группы при госагентстве по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Участие в опросе в Дії приняли 57 176 украинцев и украинок. По его результатам в Антикоррупционную экспертную группу вошли:

Анастасия Шевченко - "Антикоррупционный топор" (13,45%)

Михаил Аксенов - "Антикоррупционный топор" (11,63%)

Анна Башняк - "Офис эффективного регулирования" (10,44%)

Светлана Слипченко - "Д7 ФАУНДЕЙШН" (9,88%)

Алексей Дорогань - "Офис эффективного регулирования" (9,28%)

Александр Нойнец - "Антикоррупционный топор" (8,18%)

Дмитрий Шатровский - "Центр общественного контроля" (7,53%)

Тарас Котов - "Центр общественного контроля" (7,01%)

Василий Чижмарь - "Центр общественного контроля" (6,55%)

В Минцифры уточнили, что избранные общественные активисты не будут входить в команду PlayCity, но будут независимо следить за прозрачностью в принятии решений, наблюдать за деятельностью госагентства и представлять интересы общества в реформе сферы игорного бизнеса.

Украинцы выбирали из 21 кандидата от общественных организаций, которые занимаются предотвращением и противодействием коррупции, борьбой с игровой зависимостью, противодействием нелегальному игорному бизнесу. Далее активисты выберут председателя.

Из ключевых задач группы - формировать предложения по изменениям в регулировании игорного рынка и участвовать в проверках деятельности организаторов азартных игр и лотерей.

"Ежегодно государственный бюджет теряет до 10 млрд грн из-за теневого рынка азартных игр и лотерей. Вывести сферу игорного бизнеса из тени - одна из главных задач PlayCity", - добавили в министерстве.

Напомним:

Кабинет министров в этом году создал государственное агентство "ПлейСити", которое заменило ликвидированную Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).