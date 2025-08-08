В "Дії" выбрали 9 активистов-антикоррупционеров, которые будут контролировать PlayCity
В приложении "Дія" впервые через открытый опрос выбрали общественных активистов, которые войдут в состав Антикоррупционной экспертной группы при госагентстве по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Участие в опросе в Дії приняли 57 176 украинцев и украинок. По его результатам в Антикоррупционную экспертную группу вошли:
- Анастасия Шевченко - "Антикоррупционный топор" (13,45%)
- Михаил Аксенов - "Антикоррупционный топор" (11,63%)
- Анна Башняк - "Офис эффективного регулирования" (10,44%)
- Светлана Слипченко - "Д7 ФАУНДЕЙШН" (9,88%)
- Алексей Дорогань - "Офис эффективного регулирования" (9,28%)
- Александр Нойнец - "Антикоррупционный топор" (8,18%)
- Дмитрий Шатровский - "Центр общественного контроля" (7,53%)
- Тарас Котов - "Центр общественного контроля" (7,01%)
- Василий Чижмарь - "Центр общественного контроля" (6,55%)
В Минцифры уточнили, что избранные общественные активисты не будут входить в команду PlayCity, но будут независимо следить за прозрачностью в принятии решений, наблюдать за деятельностью госагентства и представлять интересы общества в реформе сферы игорного бизнеса.
Украинцы выбирали из 21 кандидата от общественных организаций, которые занимаются предотвращением и противодействием коррупции, борьбой с игровой зависимостью, противодействием нелегальному игорному бизнесу. Далее активисты выберут председателя.
Из ключевых задач группы - формировать предложения по изменениям в регулировании игорного рынка и участвовать в проверках деятельности организаторов азартных игр и лотерей.
"Ежегодно государственный бюджет теряет до 10 млрд грн из-за теневого рынка азартных игр и лотерей. Вывести сферу игорного бизнеса из тени - одна из главных задач PlayCity", - добавили в министерстве.
Напомним:
Кабинет министров в этом году создал государственное агентство "ПлейСити", которое заменило ликвидированную Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).