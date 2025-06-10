Telegram отрицает доступ российских спецслужб к серверам
Telegram ответил на расследование издания"Важные истории" о возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами. В компании заявили, что доступа к серверам не имеет ни одна третья сторона.
Об этом сообщила пресс-служба мессенджера в комментарии для издания "Вот так".
В компании отметили, что все серверы Telegram принадлежат и обслуживаются исключительно собственными сотрудниками. Несанкционированный доступ к ним, по словам пресс-службы, невозможен.
"У Telegram нет сотрудников или серверов в России. За всю историю существования мессенджера ни разу не передавались личные сообщения третьим лицам, а шифрование не было взломано", - говорится в заявлении.
В компании также уточнили, что сотрудничают с подрядчиками по всему миру, однако ни один из них не имеет доступа к персональным данным пользователей.
Напомним:
За инфраструктуру Telegram отвечают лица, которые обслуживают секретные комплексы российских спецслужб, используемые для слежки за гражданами. Об этом говорится в расследовании "Важные истории" - российского партнера OCCRP.