Telegram отрицает доступ российских спецслужб к серверам

Telegram ответил на расследование издания"Важные истории" о возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами. В компании заявили, что доступа к серверам не имеет ни одна третья сторона.

Об этом сообщила пресс-служба мессенджера в комментарии для издания "Вот так".

В компании отметили, что все серверы Telegram принадлежат и обслуживаются исключительно собственными сотрудниками. Несанкционированный доступ к ним, по словам пресс-службы, невозможен.

"У Telegram нет сотрудников или серверов в России. За всю историю существования мессенджера ни разу не передавались личные сообщения третьим лицам, а шифрование не было взломано", - говорится в заявлении.

В компании также уточнили, что сотрудничают с подрядчиками по всему миру, однако ни один из них не имеет доступа к персональным данным пользователей.

Напомним:

За инфраструктуру Telegram отвечают лица, которые обслуживают секретные комплексы российских спецслужб, используемые для слежки за гражданами. Об этом говорится в расследовании "Важные истории" - российского партнера OCCRP.