Світові продажі електромобілів досягли рекордного рівня

Світові продажі повністю електричних і гібридних транспортних засобів зростали сьомий місяць поспіль у листопаді, підскочивши на 32% у річному обчисленні, що є третім рекордним показником поспіль.

Про це пише Reuters з посиланням на дані дослідницької компанії Rho Motion.

Світові продажі електромобілів - як повністю електричних, так і гібридних - зросли на 32,3% до 1,83 мільйона в листопаді.

Продажі в Китаї зросли на 50% до 1,27 мільйона автомобілів.

У США і Канаді продажі електромобілів зросли на 16,8% до 0,17 млн, а в Європі - до 0,28 млн, що трохи нижче в річному обчисленні, але на 7,7% більше, ніж у жовтні.

Повідомляється, що Китай продовжує лідирувати у зростанні продажів, на його частку припадає майже 70% загального обсягу продажів електромобілів за місяць, в той час, як реєстрації в Європі продемонстрували незначне зниження.

Ринок електромобілів зазнає критичної трансформації, оскільки зростаючий попит і виробництво в Китаї конкурують з ринками електромобілів в інших країнах.

Автовиробники в Європі та Америці заявляють, що зростаюча торговельна напруженість, правила щодо викидів CO2 та скасування стимулів у деяких країнах впливають на ціни і ставлять під загрозу тисячі робочих місць.

У повідомленні додають, що у решті світу продажі не змінилися порівняно з листопадом 2023 року.

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Нагадаємо:

Продажі автомобілів у Китаї різко зросли в листопаді, оскільки автовиробники збільшили знижки, а покупці поспішили скористатися державною субсидією на обмін автомобілів, поки вона не закінчилася.