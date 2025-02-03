З голови Samsung зняли всі обвинувачення у справі про шахрайство

Сеульський Високий суд підтвердив рішення про зняття всіх звинувачень у справі про шахрайство та маніпуляції з акціями з голови правління Samsung Electronics Лі Дже Йона.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виконавчий голова Samsung Electronics Co. Лі Дже Йон виграв суд, що дозволило керівнику найвпливовішої корейської компанії зосередитися на відновленні проблемного бізнесу в галузі електроніки.

Прокуратура оскаржила це рішення в листопаді 2024 року, однак судді вирішили, що слідство не надало достатніх доказів того, що Samsung чи її керівник вводили акціонерів в оману.

Це рішення стало важливою перемогою для компанії та її керівника, оскільки усунуло невизначеність, яка мала вплив на компанію та її управління.

До виправдувального вироку Лі загрожувало п’ятирічне ув’язнення та штраф у розмірі 500 млн вон (341 000 дол).

Samsung стикається з посиленою конкуренцією, оскільки її основний суперник, SK Hynix, випередив компанію в виробництві чипів для штучного інтелекту.

Повідомляється, що це негативно позначається на прибутковості напівпровідникового бізнесу Samsung і викликає занепокоєння щодо її перспективи зростання в майбутньому.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп планує запровадити тарифи на імпортні комп'ютерні чіпи, фармацевтичні препарати та сталь, щоб підштовхнути компанії до збільшення обсягів виробництва у Сполучених Штатах, що може потіснити союзників США в Азії, включаючи Тайвань, Південну Корею і Японію.

Акції Samsung Electronics, провідного світового виробника мікросхем пам'яті, впали до найнижчого рівня за останні чотири роки на тлі занепокоєння з приводу впливу американських тарифів при новій адміністрації Дональда Трампа.