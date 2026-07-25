Гонка за чипами змусила техногігантів укласти угоди на майже трильйон доларів

Південнокорейські Samsung Electronics і SK Group уклали угоди у сфері штучного інтелекту на загальну суму $950 млрд на тлі дефіциту передових чипів і обчислювальних потужностей.

Про це пише агентство Reuters.

SK Group домовилася про проєкти загальною вартістю $750 млрд. Найбільшим із них стало партнерство виробника чипів пам'яті SK Hynix з Nvidia, яке оцінюють у понад $500 млрд.

Samsung Electronics підписала меморандум про взаєморозуміння з американською Broadcom на суму до $200 млрд. Домовленість охоплює постачання чипів пам'яті, контрактне виробництво напівпровідників та передове пакування.

Американські ШІ-компанії намагаються гарантувати постачання компонентів, оскільки попит на чипи та обчислювальну інфраструктуру перевищує наявні виробничі потужності. Це посилює їхню залежність від Samsung і SK Hynix — провідних світових виробників напівпровідників і пам'яті.

Про угоди оголосили після саміту з питань штучного інтелекту в Сан-Франциско, який провів президент Південної Кореї Лі Чже Мьон. Він представив "Сан-Франциську декларацію про ШІ", що передбачає розширення технологічної співпраці між Південною Кореєю та США.

Перед самітом Лі окремо зустрівся з керівниками Nvidia Дженсеном Хуангом, OpenAI Семом Альтманом, Anthropic Даріо Амодеї та Broadcom Хоком Таном.

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Нагадаємо:

У 2024 році США розглядали обмеження на постачання до Китаю чипів пам'яті HBM, які виробляють Samsung, SK Hynix та американська Micron. Такі мікросхеми використовують у прискорювачах штучного інтелекту Nvidia та AMD.