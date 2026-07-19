Samsung скорочує робочі місця в США

Компанія Samsung Electronics скоротила робочі місця на своїх підприємствах у США, що займаються виробництвом дисплеїв, мобільних телефонів та іншої побутової електроніки.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з документами та інформацією двох джерел Reuters, це торкнулося переважно працівників у Нью-Джерсі та Техасі.

Південнокорейський технологічний гігант повідомив, що плани Samsung Electronics America (SEA) – підрозділу, який спеціалізується на побутовій електроніці та не займається виробництвом мікросхем, – щодо перенесення штаб-квартири до Техасу торкнулися 739 робочих місць у місті Енглвуд-Кліфс, штат Нью-Джерсі.

Більшість працівників, яких це торкнулося, отримали пропозиції щодо переїзду, але інших було звільнено, додали в компанії, не надаючи деталей.

Ці скорочення — хоча й пов'язані з перенесенням штаб-квартири — підкреслюють розбіжності у долях південнокорейського технологічного гіганта: його підрозділ з виробництва мікросхем стрімко зростає, досягаючи рекордних прибутків, тоді як підрозділи споживчої електроніки зазнають труднощів через різке зростання вартості мікросхем.

Рішення Samsung про перенесення штаб-квартири SEA є вражаючим, оскільки співробітники SEA у Нью-Джерсі лише менше року тому з великим розголосом переїхали до нових офісів.

Нагадаємо:

SK Hynix у понеділок 22 червня випередила Samsung Electronics і стала найдорожчою публічною компанією Південної Кореї. Це свідчить про кардинальний поворот у долі виробника мікросхем, який два десятиліття тому ледь не збанкрутував через борги.