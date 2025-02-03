С главы Samsung сняли все обвинения по делу о мошенничестве

Сеульский Высокий суд подтвердил решение о снятии всех обвинений по делу о мошенничестве и манипуляции с акциями с председателя правления Samsung Electronics Ли Дже Йона.

Об этом сообщает Bloomberg.

Исполнительный председатель Samsung Electronics Co. Ли Дже Йон выиграл суд, что позволило руководителю самой влиятельной корейской компании сосредоточиться на восстановлении проблемного бизнеса в области электроники.

Прокуратура обжаловала это решение в ноябре 2024 года, однако судьи решили, что следствие не предоставило достаточных доказательств того, что Samsung или ее руководитель вводили акционеров в заблуждение.

Это решение стало важной победой для компании и ее руководителя, поскольку устранило неопределенность, которая имела влияние на компанию и ее управление.

До оправдательного приговора Ли грозило пятилетнее заключение и штраф в размере 500 млн вон (341 000 долл).

Samsung сталкивается с усиленной конкуренцией, поскольку ее основной соперник, SK Hynix, опередил компанию в производстве чипов для искусственного интеллекта.

Сообщается, что это негативно сказывается на прибыльности полупроводникового бизнеса Samsung и вызывает беспокойство относительно ее перспективы роста в будущем.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп планирует ввести тарифы на импортные компьютерные чипы, фармацевтические препараты и сталь, чтобы подтолкнуть компании к увеличению объемов производства в Соединенных Штатах, что может потеснить союзников США в Азии, включая Тайвань, Южную Корею и Японию.

Акции Samsung Electronics, ведущего мирового производителя микросхем памяти, упали до самого низкого уровня за последние четыре года на фоне беспокойства по поводу влияния американских тарифов при новой администрации Дональда Трампа.