Маск вимагає від OpenAI та Microsoft 134 мільярдів доларів компенсації

Ілон Маск вимагає від OpenAI Inc. і Microsoft виплатити йому компенсацію в розмірі від 79 до 134 мільярдів доларів. Він стверджує, що компанія, яка займається розробкою генеративної штучної інтелекту, ошукала його.

Про це пише Bloomberg.

Маск стверджує, що компанія, яка займається розробкою генеративної штучної інтелекту, обдурила його, відмовившись від своїх некомерційних засад і уклавши партнерську угоду з гігантом програмного забезпечення.

Bloomberg зазначає, що адвокат Маска детально виклав вимоги про компенсацію в судовому позові, поданому в п'ятницю, на наступний день після того, як федеральний суддя відхилив остаточну пропозицію OpenAI і Microsoft уникнути судового розгляду, призначеного на кінець квітня в Окленді, Каліфорнія.

"Посилаючись на розрахунки експерта-фінансового економіста К. Пола Ваззана, у позові зазначено, що Маск має право на частину поточної вартості OpenAI, яка становить 500 мільярдів доларів, після того, як його обдурили на 38 мільйонів доларів стартового капіталу, який він надав OpenAI, коли допомагав заснувати стартап у 2015 році", – говориться у повідомленні.

"Так само, як ранній інвестор у стартап-компанію може отримати прибуток, який у багато разів перевищує початкові інвестиції інвестора, неправомірний прибуток, який отримали OpenAI і Microsoft – і який тепер має право стягнути пан Маск – набагато більший, ніж початкові внески пана Маска", – написав адвокат Маска Стівен Моло.

Маск покинув раду директорів OpenAI у 2018 році, заснував власну компанію зі штучного інтелекту у 2023 році і у 2024 році розпочав судову тяганину з Семом Альтманом щодо планів співзасновника та генерального директора OpenAI вести компанію як комерційне підприємство. OpenAI та Microsoft заперечили його звинувачення, зазначено у публікації.

"Позов пана Маска як і раніше є безпідставним і є частиною його постійних утисків, і ми з нетерпінням чекаємо можливості продемонструвати це в суді", — йдеться в заяві OpenAI. Компанія попередила інвесторів, що Маск буде робити гучні заяви, оскільки судова тяганина переходить у стадію судового розгляду.

OpenAI, розробник ChatGPT, оголосив про свою реструктуризацію в жовтні. Тоді компанія заявила, що передала 27% акцій своєму давнім спонсору Microsoft в рамках перехідного періоду, який дозволить некомерційній частині стартапу зберегти контроль над його комерційною діяльністю, пише Bloomberg.

Альтман засудив позов Маска, який оскаржує реструктуризацію OpenAI, як використання правової системи для уповільнення конкурента.

Згідно з позовом, експерт-свідок Ваззан розрахував розмір збитків, об'єднавши фінансові та негрошові внески Маска, включаючи технічні та бізнес-консультації, в OpenAI. Він підрахував, що неправомірні прибутки становлять від 65,50 до 109,43 млрд доларів для OpenAI і від 13,30 до 25,06 млрд доларів для Microsoft.

