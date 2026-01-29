Акції Microsoft впали на 12%: ШІ-витрати на дата-центри налякали інвесторів

Американські техакції різко просіли в четвер після того, як Microsoft відзвітувала про стрибок витрат на дата-центри — і це знову розбурхало інвесторів, які нервують через масштаби "ШІ-капексу" у великих компаній Кремнієвої долини.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Індекс Nasdaq Composite знизився на 2,1%, ширший S&P 500 — на 1,1%.

Акції Microsoft обвалилися на 12% і потягнули ринок вниз. Причина — компанія повідомила про 66% р/р зростання витрат на дата-центри: її капітальні інвестиції (capex) за три місяці до грудня сягнули $37,5 млрд.

Водночас Microsoft показала повільніше, ніж очікували, зростання хмарного бізнесу, хоча скоригований чистий прибуток і виручка перевищили прогнози аналітиків.

"Масштаб витрат настільки великий, що ринок буквально під мікроскопом дивиться на те, як це монетизується", — пояснив Вену Крішна, керівник стратегії з американських акцій у Barclays.

Окрема тривога інвесторів — залежність Microsoft від OpenAI. Результати за середу показали, що 45% із $625 млрд портфеля майбутніх хмарних контрактів Microsoft припадає на компанію-розробника ChatGPT.

"Ринок стежить за експозицією Microsoft на OpenAI", — сказав Маніш Кабра, керівник стратегії з американських акцій у Societe Generale.

