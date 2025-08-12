Акції SoftBank злетіли після купівлі заводу в США

Акції SoftBank Group у вівторок зросли на 8% на тлі оптимізму, що технологічний інвестор зможе використати свій багаторічний фокус на штучному інтелекті.

Про це пише The Japan Times.

Токійська компанія є невказаним раніше покупцем електромобільного заводу Foxconn Technology Group в американському штаті Огайо. Підприємство планують інтегрувати у масштабний проєкт Stargate зі створення дата-центрів вартістю $500 млрд, який SoftBank реалізує разом із OpenAI та Oracle.

Інвестори сподіваються, що ця угода допоможе відновити призупинений Stargate та дозволить SoftBank отримати вигоду від буму на будівництво AI-інфраструктури у США. Акції компанії зростають п’ятий день поспіль і прямують до рекордного закриття.

SoftBank останніми роками поступово фіксує прибутки з інвестицій Vision Fund. Додаткову підтримку котируванням надали повідомлення про вибір інвестбанків для потенційного IPO японського платіжного сервісу PayPay, створеного у партнерстві з колишньою портфельною компанією Paytm.

Минулого тижня флагманський підрозділ Foxconn, Hon Hai Precision Industry, оголосив про продаж EV-заводу компанії Crescent Dune за $375 млн, не розкриваючи справжнього покупця.

Нагадаємо:

