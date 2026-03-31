Главу Пентагону запідозрили в інсайдерській торгівлі акціями напередодні війни з Іраном

Брокер міністра оборони США Піта Гегсета за кілька тижнів до війни з Іраном намагався вкласти багатомільйонну суму в цінні папери американських оборонних компаній.

Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що брокер з Morgan Stanley у лютому звернувся до BlackRock щодо багатомільйонних інвестицій у фонд iShares Defense Industrials Active ETF, до портфеля якого входять найбільші оборонні компанії США: Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman тощо.

"Той факт, що брокер Гегсета був готовий здійснити таку інвестицію в той час, коли відомство, очолюване самим міністром оборони, готувалося розпочати масштабну військову кампанію, ймовірно, викличе суперечки", – пише Financial Times.

Зазначається, що угода в підсумку не відбулася - фонд не був доступний клієнтам Morgan Stanley.

У Пентагоні заявили, що "ні міністр Гегсет, ні жоден з його представників не звертався до BlackRock щодо будь-яких подібних інвестицій".

Нагадаємо:

Трейдери зробили ставки на нафту на 580 млн доларів приблизно за 15 хвилин до допису Дональда Трампа про "продуктивні" переговори з Іраном, після якого ціни на нафту різко пішли вниз і зросла волатильність інших активів.