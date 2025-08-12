Акции SoftBank взлетели после покупки завода в США

Акции SoftBank Group во вторник выросли на 8% на фоне оптимизма, что технологический инвестор сможет использовать свой многолетний фокус на искусственном интеллекте.

Об этом пишет The Japan Times.

Токийская компания является неуказанным ранее покупателем электромобильного завода Foxconn Technology Group в американском штате Огайо. Предприятие планируют интегрировать в масштабный проект Stargate по созданию дата-центров стоимостью $500 млрд, который SoftBank реализует вместе с OpenAI и Oracle.

Инвесторы надеются, что эта сделка поможет восстановить приостановленный Stargate и позволит SoftBank получить выгоду от бума на строительство AI-инфраструктуры в США. Акции компании растут пятый день подряд и направляются к рекордному закрытию.

SoftBank в последние годы постепенно фиксирует прибыль с инвестиций Vision Fund. Дополнительную поддержку котировкам оказали сообщения о выборе инвестбанков для потенциального IPO японского платежного сервиса PayPay, созданного в партнерстве с бывшей портфельной компанией Paytm.

На прошлой неделе флагманское подразделение Foxconn, Hon Hai Precision Industry, объявило о продаже EV-завода компании Crescent Dune за $375 млн, не раскрывая настоящего покупателя.

