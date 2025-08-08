Акції SoftBank злетіли до рекорду після інвестицій в ШІ

SoftBank показала рекордне зростання акцій на понад 13%.

Про це пише Reuters.

Акції японського технологічного інвестора SoftBank Group у п’ятницю зросли більш ніж на 13% до історичного максимуму на тлі оптимізму інвесторів щодо штучного інтелекту та кращих за прогноз прибутків за перший квартал.

Під час ранкових торгів вартість акцій сягнула 14 205 єн, а день завершила зростанням на 10,39% — до 13 865 єн.

SoftBank цього року оголосила низку масштабних інвестицій, серед яких — $30 млрд у розробника ChatGPT компанію OpenAI та участь у фінансуванні проєкту Stargate — дата-центру в США вартістю $500 млрд.

За підсумками квітня–червня компанія отримала чистий прибуток у 421,8 млрд єн ($2,87 млрд), тоді як за аналогічний період торік зазнала збитків.

Попит на компанії, пов’язані з AI, підвищив вартість портфеля SoftBank як серед публічних, так і приватних активів. Це сприяло зниженню співвідношення кредитів до вартості активів до 17% наприкінці червня з 18% у березні.

Аналітики Macquarie відзначили, що результати є «свідченням якості диверсифікованого портфеля SoftBank, сильних фундаментальних показників, галузевих трендів і стійкості балансу».

Зростання SoftBank стало найбільшим внеском у підйом індексу Topix, який уперше в історії перевищив позначку у 3 000 пунктів і закрився на рівні 3 024 (+1,21%).

За словами Сейічі Судзукі з Tokai Tokyo Research Institute, інвестори активно скуповували акції SoftBank, аби перевершити приріст Topix: «Коли основні індекси зростають, потрібно купувати важковаговиків, що тягнуть ринок угору. Сильні результати SoftBank і ріст Topix збіглися в часі».