PlayCity запустить систему онлайн-моніторингу азартних ігор: оголосило тендер
Українське державне агентство з регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оголосило тендер на розробку державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор і почало приймати пропозиції.
Про це йдеться в пресрелізі агентства.
Очікувана вартість закупівлі - 30 млн грн.
"Цей інструмент є критично важливим для реформи гральної сфери. Держава зможе бачити обсяги грошових операцій на ринку азартних ігор й, відповідно, розуміти, скільки податків підлягає сплаті", — каже керівник PlayCity Геннадій Новіков.
До участі в тендері запрошують IT-компанії з досвідом створення комплексних цифрових рішень.
Що буде робити система?
- відстежувати фінансові потоки та валовий дохід операторів у режимі реального часу
- фіксувати дані з грального обладнання
- контролювати відсоток виграшу гральних автоматів
- верифікувати інформацію про ринок
- зберігати резервні копії даних
Систему онлайн-моніторингу мають запустити до кінця цього року. Подати заявку на участь у тендері можна до 10 вересня.
Нагадаємо:
Держагентство PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів.