PlayCity запустить систему онлайн-моніторингу азартних ігор: оголосило тендер

Українське державне агентство з регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оголосило тендер на розробку державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор і почало приймати пропозиції.

Про це йдеться в пресрелізі агентства.

Очікувана вартість закупівлі - 30 млн грн.

"Цей інструмент є критично важливим для реформи гральної сфери. Держава зможе бачити обсяги грошових операцій на ринку азартних ігор й, відповідно, розуміти, скільки податків підлягає сплаті", — каже керівник PlayCity Геннадій Новіков.

До участі в тендері запрошують IT-компанії з досвідом створення комплексних цифрових рішень.

Що буде робити система?

відстежувати фінансові потоки та валовий дохід операторів у режимі реального часу

фіксувати дані з грального обладнання

контролювати відсоток виграшу гральних автоматів

верифікувати інформацію про ринок

зберігати резервні копії даних

Систему онлайн-моніторингу мають запустити до кінця цього року. Подати заявку на участь у тендері можна до 10 вересня.

