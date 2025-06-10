Россия запускает государственный мессенджер на замену Telegram и WhatsApp

В России хотят создать собственный государственный мессенджер с функцией звонков, чатов и доступом к госуслугам.

Об этом пишет Reuters.

Государственная дума России поддержала законопроект о создании национального мессенджера, который будет тесно интегрирован с электронными государственными услугами. Разработку инициировали для снижения зависимости от иностранных платформ, таких как WhatsApp и Telegram.

Как отметил автор инициативы, заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин, новая платформа обеспечит обмен сообщениями, звонки и доступ к функциям, которых нет в популярных зарубежных сервисах. По его словам, главное преимущество мессенджера - глубокая интеграция с госсервисами.

Для вступления в силу законопроект еще должен пройти Совет Федерации и получить подпись Владимира Путина.

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что Россия отстает в сфере цифровой коммуникации по сравнению с другими странами. Одним из потенциальных исполнителей может стать компания VK, чью соцсетевую площадку VKontakte ежедневно используют около 80 млн россиян.

Несмотря на активную разработку, VK в 2024 году понесла убытки на 94,9 млрд рублей (1,21 млрд долларов), инвестируя в видеоконтент и технологии.

Аналитики прогнозируют, что власти РФ могут ограничить работу WhatsApp и Telegram, чтобы создать искусственную популярность новому мессенджеру. Также беспокойство вызывают потенциальные нарушения приватности пользователей.

Напомним:

Фонд "Иннотех XXI", который занимается реставрацией храмов, планирует выпустить на российский рынок "православный мессенджер" "Зосима".

В двух регионах подконтрольных РФ заблокировали Telegram из-за опасений, что он может быть использован врагами.