У Дагестані та Чечні заблокували Telegram

В двох регіонах підконтрольних РФ заблокували Telegram через побоювання, що він може бути використаний ворогами.

Про це повідомляє російське пропагандиське інформаційне агентство ТАСС

Наразі додаток не працює у Дагестані та тимчасово окупованій Ічкерії.

За словами мінцістра цифровізації Дагестану, Юрія Гамзатова, Telegram часто використовують "недруги". Він навів приклад заворушень у аеропорту Махачкали.

"Telegram має переглянути підхід до модерації контенту, блокування часто уникають екстремістські матеріали", – сказав член комітету Держдуми РФ з інформполітики Антон Нємкін.

Нємкін зазначив, що блокування – вимушений захід, оскільки месенджер "активно використовували для координації заворушень".

При цьому у владі Дагестану зазначили, що у майбутньому Telegram можуть розблокувати.