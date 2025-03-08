У Дагестані та Чечні заблокували Telegram
В двох регіонах підконтрольних РФ заблокували Telegram через побоювання, що він може бути використаний ворогами.
Про це повідомляє російське пропагандиське інформаційне агентство ТАСС
Наразі додаток не працює у Дагестані та тимчасово окупованій Ічкерії.
За словами мінцістра цифровізації Дагестану, Юрія Гамзатова, Telegram часто використовують "недруги". Він навів приклад заворушень у аеропорту Махачкали.
"Telegram має переглянути підхід до модерації контенту, блокування часто уникають екстремістські матеріали", – сказав член комітету Держдуми РФ з інформполітики Антон Нємкін.
Нємкін зазначив, що блокування – вимушений захід, оскільки месенджер "активно використовували для координації заворушень".
При цьому у владі Дагестану зазначили, що у майбутньому Telegram можуть розблокувати.