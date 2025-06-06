Lada очолила падіння продажів авто в Росії

Продажі автомобілів Lada у травні різко впали — на 16% порівняно з квітнем і на 36% у річному вимірі.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на "Автостат".

За даними агентства "Автостат", за місяць було продано 25 552 автомобілі Lada. Усього за п’ять місяців 2025 року бренд втратив 26% продажів, як і весь автомобільний ринок.

Найгірші результати показали ключові моделі: Granta (-35% до травня 2024 року), Lada Niva Travel (-46%) та Vesta (-50%). І це попри активні знижки — на Vesta до 240 тисяч рублів при ціні 1,6 мільйона, на Niva — 100 тисяч, на Granta — 50 тисяч. Дилери визнають: "Склади переповнені, місць для зберігання нових машин уже немає. Третина непроданих автомобілів — це Lada".

У травні Lada увійшла до п’ятірки брендів із найбільшим падінням продажів: гірші результати лише у Solaris (-70%), Omoda (-54%), Changan (-43,5%) та Geely (-38%). Частка Lada на ринку знизилася до менш ніж 25% (у деякі місяці 2024 року вона перевищувала 30%).

За словами гендиректора "Автостат" Сергія Целікова, ринок просів через зростання популярності іномарок, ввезених за альтернативним імпортом. Хоча загальний імпорт нових авто в травні впав на 73%, частка "альтернативи" зросла з 17% у січні до 39% у травні.

Цю динаміку пов’язують зі спробами автопарків закупити великі іномарки до набуття чинності закону про локалізацію таксі, який дозволить експлуатацію лише певних моделей — головно від "АвтоВАЗа".

Через слабкі продажі "АвтоВАЗ" вже знижує виробництво. Із запланованих 500 тисяч авто за рік, за словами президента компанії Максима Соколова, реальним виглядає максимум 300–350 тисяч.

"У червні падіння продажів може сягнути чверті у річному вимірі", — прогнозує Соколов. Серед причин — "демпінг китайських брендів", зростання ставок за автокредитами, падіння купівельної спроможності.

Нагадаємо:

На складах АвтоВАЗу в Росії накопичилося 100 тисяч нерозпроданих машин за норми 60 тисяч.

Російський автомобільний концерн "АвтоВАЗ" може скоротити випуск автомобілів у 2025 році через різке падіння продажів та девальвацію рубля.