АвтоВАЗ скоротить виробництво через обвал рубля і падіння продажів

Російський автмобільний концерн "АвтоВАЗ" може скоротити випуск автомобілів у 2025 році через різке падіння продажів та девальвацію рубля.

Про це заявив президент компанії Максим Соколов, пише The Moscow Times.

За словами Соколова, компанія готується переглянути виробничий план, який передбачає випуск 500 тис. машин уже на початку наступного року.

"Цифра в 500 тис. автомобілів – це бюджет та виробничий план, затверджені радою директорів. Але це було, скажімо так, відносно ситуації на кінець жовтня – початок листопада. Зараз ситуація динамічно змінюється – на жаль, деградує", – сказав Соколов.

У листопаді "АвтоВАЗ" продав 39,58 тис. легкових та легких комерційних автомобілів, що на 7,7% менше, ніж у жовтні.

Помісячне зниження було зафіксовано за всіма основними моделями Lada, крім Lada Largus. Так, продажі флагманської моделі Lada Granta в листопаді впали на 25,9% порівняно з жовтнем (до 14 741 одиниць), Lada Vesta – на 10,4% (до 8 078 машин), Lada Niva Legend – на 17,8% (до 4 137), а Lada Niva Travel – на 20,7% (до 3 815).

"Продажі автомобілів у всіх сегментах падають. Ми готуємось до непростого 2025 року", – додав Соколов.

За його словами, "АвтоВАЗ" зіткнувся з "ідеальним штормом": по компанії б'є девальвація рубля, яка сталася наприкінці листопада, коли долар на ринку Forex наблизився до 115 руб., недоступні автокредити через високу ключову ставку російського Центробанку (21%), а також посилення умов кредитування.

Соколов запевнив, що підвищувати ціни на модельний ряд Lada компанія поки не планує.

"Але цілком очевидно, що курс рубля, що змінюється, призведе до подорожчання закупівель імпортної компонентної бази. Ця складова присутня навіть не так у постачальників першого рівня, як у постачальників матеріалів, субкомпонентів, сировини. І вона так чи інакше позначиться на зростанні собівартості, яке десь перейде межу ціноутворення", – зазначив Соколов.

У вересні Соколов оцінював борг компанії більш ніж 100 млрд руб. За його словами, концерну потрібно знайти майже 20 млрд руб. на обслуговування кредитів щорічно. При цьому влада вже допомогла "АвтоВАЗу", відстрочивши до кінця року сплату утильзбору, захистивши завод від імпортного демпінгу, а також надавши пільгові позики, гранти та субсидії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що продажі нових легкових і легких комерційних машин у Росії у 2025 році можуть скоротитися на 21-30% до 1,3-1,4 млн штук за високої ключової ставки.