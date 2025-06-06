Lada возглавила падение продаж авто в России

Продажи автомобилей Lada в мае резко упали - на 16% по сравнению с апрелем и на 36% в годовом измерении.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на "Автостат".

По данным агентства "Автостат", за месяц было продано 25 552 автомобиля Lada. Всего за пять месяцев 2025 года бренд потерял 26% продаж, как и весь автомобильный рынок.

Худшие результаты показали ключевые модели: Granta (-35% до мая 2024 года), Lada Niva Travel (-46%) и Vesta (-50%). И это несмотря на активные скидки - на Vesta до 240 тысяч рублей при цене 1,6 миллиона, на Niva - 100 тысяч, на Granta - 50 тысяч. Дилеры признают: "Склады переполнены, мест для хранения новых машин уже нет. Треть непроданных автомобилей - это Lada".

В мае Lada вошла в пятерку брендов с наибольшим падением продаж: хуже результаты только у Solaris (-70%), Omoda (-54%), Changan (-43,5%) и Geely (-38%). Доля Lada на рынке снизилась до менее чем 25% (в некоторые месяцы 2024 года она превышала 30%).

По словам гендиректора "Автостат" Сергея Целикова, рынок просел из-за роста популярности иномарок, ввезенных по альтернативному импорту. Хотя общий импорт новых авто в мае упал на 73%, доля "альтернативы" выросла с 17% в январе до 39% в мае.

Эту динамику связывают с попытками автопарков закупить крупные иномарки до вступления в силу закона о локализации такси, который разрешит эксплуатацию только определенных моделей - в основном от "АвтоВАЗа".

Из-за слабых продаж "АвтоВАЗ" уже снижает производство. Из запланированных 500 тысяч авто за год, по словам президента компании Максима Соколова, реальным выглядит максимум 300-350 тысяч.

"В июне падение продаж может достичь четверти в годовом измерении", - прогнозирует Соколов. Среди причин - "демпинг китайских брендов", рост ставок по автокредитам, падение покупательской способности.

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