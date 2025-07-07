У "Дії" запустили розділ "Ветеран Pro": буде автоматично адаптовуватись

Міністерство у справах ветеранів і Міністерство цифрової трансформації запустило у мобільному застосунку "Дія" окремий розділ послуг під назвою "Ветеран Pro", який орієнтований на військових, ветеранів і родин загиблих захисників.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на заході з презентації нового цифрового простору Ветеран Pro у застосунку "Дія" у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми робимо ще один крок назустріч нашим захисникам і захисницям - запроваджуємо цифрову екосистему "Ветеран Pro", що орієнтована виключно на ветеранську спільноту.

Вона дає доступ ветеранам до низьких наявних державних сервісів підтримки. Це програми для адаптації розвитку і реалізації в мирному, в цивільному житті", - сказав Шмигаль.

Він додав, що ця екосистема буде оновлюватись, розвиватись, зростати, до неї включатимуть нові послуги, нові ініціативи, які потрібні захисникам і захисницям.

За словами, віцепрем'єра - міністра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, надалі для ветеранів також буде доступна можливість змінити іконку застосунку "Дія" стилізовану для ветеранів.

Він зазначив також, що сам застосунок буде автоматично адаптовуватись, коли ним користується ветеран, щоб пропонувати саме ветеранські послуги і сервіси.

Зокрема, новий функціонал у "Дії" розрахований на такі категорії громадян: ветеранів війни; постраждалих учасників Революції Гідності; членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни; членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації запустило монетизацію цифрової платформи "Дія" та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO.