"Дія" стане маркетплейсом: платформу виокремлять в окрему компанію з можливим IPO

Міністерство цифрової трансформації запустило монетизацію цифрової платформи "Дія" та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції DOU Day.

За словами міністра монетизація "Дії" розпочалась у травні 2025 року і вже в червні платформа може отримати перші прибутки. Один із перших інструментів монетизації є шеринг документів.

"Щомісяця через "Дію" онлайн відкриваються десятки тисяч рахунків. Наприклад, з monobank за день відкрили 22 тисячі. За такі послуги фінансові установи готові платити", – зазначив Федоров.

Він також додав, що міністерство поступово працює над відокремленням "Дії" в окрему держкомпанію, яка в майбутньому може залучати бізнес до платформи та навіть продавати свої акції.

"Ми будемо поступово відокремлювати "Дію" в окрему державну компанію. Можливо, потім акції компанії будуть продаватися (йдеться, ймовірно, про підготовку до IPO – публічного розміщення акцій на біржі — ЕП). Тобто „Дія" стане маркетплейсом, де бізнес зможе запускати власні сервіси та користуватися нашою інфраструктурою", — скуазав міністр.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації планує у червні цього року запусти у бета-версію ШІ-агента на порталі "Дія", який працюватиме як чат-бот на основі великої мовної моделі, відповідаючи на запитання громадян у форматі живого діалогу.