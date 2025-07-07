В "Дії" запустили раздел "Ветеран Pro": будет автоматически адаптироваться

Министерство по делам ветеранов и Министерство цифровой трансформации запустило в мобильном приложении "Дія" отдельный раздел услуг под названием "Ветеран Pro", который ориентирован на военных, ветеранов и семей погибших защитников.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на мероприятии по презентации нового цифрового пространства Ветеран Pro в приложении "Дія" в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы делаем еще один шаг навстречу нашим защитникам и защитницам - вводим цифровую экосистему "Ветеран Pro", ориентированную исключительно на ветеранское сообщество.

Она дает доступ ветеранам к низким имеющимся государственным сервисам поддержки. Это программы для адаптации развития и реализации в мирной, в гражданской жизни", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что эта экосистема будет обновляться, развиваться, расти, в нее будут включать новые услуги, новые инициативы, которые нужны защитникам и защитницам.

По словам, вице-премьера - министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в дальнейшем для ветеранов также будет доступна возможность изменить иконку приложения "Дія" стилизованную для ветеранов.

Он отметил также, что само приложение будет автоматически адаптироваться, когда им пользуется ветеран, чтобы предлагать именно ветеранские услуги и сервисы.

В частности, новый функционал в "Дії" рассчитан на следующие категории граждан: ветеранов войны; пострадавших участников Революции Достоинства; членов семей погибших (умерших) ветеранов войны; членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Напомним:

Министерство цифровой трансформации запустило монетизацию цифровой платформы "Дія" и планирует в будущем выделить ее в отдельную государственную компанию с потенциальной возможностью выхода на IPO.