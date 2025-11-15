Падіння акцій технологічних компаній підігріло розмови про "бульбашку" ШІ

Світові фондові ринки різко коливалися наприкінці тижня через побоювання, що акції технологічних компаній переоцінені, а Федеральна резервна система не поспішатиме знижувати відсоткові ставки.

Про це повідомляє Financial Times.

Технологічний індекс Nasdaq Composite зазнав значних втрат у п'ятницю (1,6%), поглибивши своє падіння, яке почалося ще у четвер (2,1%). Цей спад не оминув і загальний ринок: індекс S&P впав на 1,2% після того, як акції різко здешевшали на біржах Європи та Азії.

Це падіння є новим етапом масового продажу акцій, який почався в технологічному секторі, оскільки дедалі більше інвесторів вважають, що ринкова вартість технологічних компаній стала нереальною і відірвалася від їхніх справжніх фінансових показників.

Цього тижня керівник центрального банку США висловив сумніви щодо можливого зниження ключової процентної ставки у грудні, що додатково посилило нервозність серед інвесторів.

Глобальний розпродаж акцій стрімко поширився світовими біржами: до середини п'ятниці індекс Stoxx Europe 600 впав на 1,6%, при цьому технологічний сектор у ньому просів на значні 3,1%. Лондонський FTSE 100 знизився на 1,6%, а німецький DAX – на 1,5%.

Ще раніше того ж дня хвиля паніки накрила Азію, де південнокорейський Kospi обвалився на 3,8%, а індекси японського Nikkei 225 та тайванського Taiex втратили приблизно по 1,8%. Найбільш відчутним падіння було серед акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом: компанії SoftBank та SK Hynix впали більш, ніж на 6%, а Samsung Electronics втратила 5%.

На тлі падіння акцій інвестори почали вкладати гроші у безпечніші активи, зокрема у державні облігації США, що призвело до їхнього зростання. Як наслідок, дохідність за 10-річними облігаціями впала до 4,09 %, оскільки ціна та дохідність облігацій завжди рухаються обернено пропорційно.

Біткоїн також зазнав втрат, його ціна в п'ятницю впала на 3,2%, опустившись нижче 96 тисяч доларів за токен.

