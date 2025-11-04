Уолл-стріт знижується після попереджень великих банків про падіння ринків

Головні індекси США опустилися до мінімумів після попереджень про можливий розпродаж від низки великих банків, тоді як оптимістичний прогноз продажів від Palantir не вразив інвесторів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

CEO Morgan Stanley і Goldman Sachs застерегли, що ринки акцій можуть зіткнутися з просіданням на 10–15%, підкресливши зростання занепокоєння завищеними оцінками.

Акції Palantir Technologies впали на 8,7%, незважаючи на прогноз виручки на четвертий квартал вище за очікування аналітиків. Папери компанії за рік зросли майже на 400%.

Просіли і великі техкомпанії: Nvidia -2,1%, Alphabet -1,6%, Microsoft -1%. Сектор інформаційних технологій став головним тягарем для S&P 500 (-1,5%).

Dow Jones знизився на 301,32 пункту (-0,64%) до 47 035,36. S&P 500 - на 62,20 (-0,90%) до 6 790,53. Nasdaq Composite — на 291,37 (-1,22%) до 23 543,35.

Індекс волатильності CBOE VIX наблизився до двотижневого максимуму.

Індекси США нещодавно оновили історичні максимуми й упевнено зросли в жовтні, оскільки звіти Big Tech сигналізували про стрімкі інвестиції в ШІ, що живили бичачий ринок цього року.

Утім, знову виникли сумніви щодо "замкнутості" витрат і монетизації технології, через що інвестори охололи після шаленого ралі ШІ- акцій.

"Ринок йшов вгору, що було виправдано прибутком, але в якийсь-]то момент стало видно позиціонування на risk- off навіть при найменшому розчаруванні", — сказав Кіт Б'юкенен, старший портфельний менеджер Globalt Investments.

